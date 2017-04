Ako sa prestať báť, že skončíte na mizine

Bojíte sa, že vám dlhy, úvery a finančné záväzky prerastú cez hlavu? Tak si dajte za cieľ zakročiť proti tomu preventívne skôr, ako sa vám to vymkne z rúk.

Peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán. Ak ich nemáte na rozdávanie, musíte sa s nimi naučiť rozumne hospodáriť. Len tak totiž môžete predísť situácii, že vám ich nedostatok spôsobí poriadne problémy. Ak chcete vedieť, čo môžete spraviť pre to, aby ste sa nedostali do veľkých finančných problémov v budúcnosti, prečítajte si našich 5 tipov:

Tip 1: Dodržujte pravidlo 1/3

Ak sa nechcete dostať do situácie, že by ste nevládali splácať účty či pôžičky, dodržujte pravidlo 1/3. O čom hovoríme? Na všetky vaše pôžičky a úvery by ste nemali dať viac ako 33 % svojho čistého príjmu. Ak napríklad zarobíte mesačne v čistom 900 €, na splátky by nemalo ísť viac ako 300 €.

Do tejto sumy pritom treba zarátať absolútne všetky úvery a pôžičky, ktoré máte. Hovoríme nielen o bežných pôžičkách, ktoré splácate pravidelnou mesačnou splátkou, ale napríklad aj o dlhoch na kreditnej karte alebo povolenom prečerpaní. Do spomínaných 300 € však nezabudnite zarátať aj hypotéku.

Tip 2: Nesplácajte pôžičku inou pôžičkou

Pokiaľ ste sa už dostali do situácie, že máte problém so splácaním nejakej pôžičky, určite to neriešte s horúcou hlavou. Zásadnou chybou, ktorú zvyknú ľudia v tomto prípade robiť, je vyplatenie pôžičky inou – ale takmer vždy ešte drahšou a horšou. Krátkodobo vám to možno pomôže, ale dlhodobo je to najlepšia cesta k bankrotu.

Nehovoríme samozrejme o refinancovaní alebo spájaní viacerých nevýhodných pôžičiek do jedného väčšieho úveru. Máme na mysli skôr už situáciu, keď nezvládate nejakú pôžičku splácať, ste v omeškaní a máte dokonca už aj záznam v úverovom registri. V takejto situácii vám nepožičia žiaden seriózny poskytovateľ a vy narazíte už len na úžerníkov.

Tip 3: Sporte si

Ak sa vám aktuálne darí a máte peňazí dostatok, odkladajte si ich a sporte. Vytvoriť si železnú rezervu je vždy dobrý nápad a preto, ak vám to vaša finančná situácia dovoľuje, využite to na 100 %. Neverte tomu, že sporiť sa dá len vtedy, ak máte veľa peňazí navyše, ide to aj inak.

Ak budete dlhodobo odkladať aj menšiu hotovosť, napríklad 20-30 € za mesiac, môžete mať po dvoch rokoch nasporenú sumu, ktorá vám vystačí aj na mesiac. Cieľom sporenia by malo byť odložiť si na horšie časy aspoň toľko, aby vám to vystačilo na 3-4 mesiace. Ak by ste totiž napríklad stratili prácu, za takéto obdobie by ste si už mali vedieť nájsť niečo nové.

Tip 4: Šetrite tam, kde sa to oplatí

Aby ste mali z čoho sporiť, je treba aj šetriť. Prvá oblasť, kde sa dá určite ušetriť, sú náklady na stravovanie a životný štýl. Pozrite sa na to, z čoho varíte a snažte sa kupovať väčšie balenia, pretože sú výhodnejšie. Ak chodíte pravidelne niekam von za zábavou, stanovte si už vopred, koľko v daný deň alebo večer miniete a neprekročte to.

Druhou oblasťou, kde je možné ušetriť, sú náklady na bývanie. Tu je možné veľmi efektívne šetriť na energiách, čiže znížiť a zefektívniť spotrebu vody, elektriny aj plynu. Ak bývate v staršom rodinnom dome, môžete skúsiť napríklad jeho rekonštrukciu a zateplenie. Viac informácií na tému šetrenia energií nájdete na rôznych špecializovaných webstránkach.

Tip 5: Pri úveroch vždy porovnávajte alternatívy

Veľmi dobrým zvykom, ktorý by ste si mali osvojiť, je porovnávanie. Nemyslíme len porovnávanie cien napríklad v obchode pri nákupe alebo pri výbere dodávateľa energií, ale najmä pôžičky. Aj ušetrenie zopár € na mesačnej splátke môže počas celej splatnosti znamenať rozdiel niekoľkých stoviek € a to sa už oplatí zvážiť.

Porovnanie nielen rôznych úverov, ale napríklad aj sporiacich účtov, hypoték, poistení a ďalších finančných produktov prináša napríklad portál Hyperfinancie.sk. Nájdete tu tiež zaujímavé rady zo sveta financií a množstvo ďalších tipov, ako môžete ušetriť alebo si lepšie plánovať svoju finančnú budúcnosť. Oboje je dôležité, aby ste naozaj neskončili na mizine!