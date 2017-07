Ako by si mala žena usporiadať vnútro šatníka?

Medzi ženami nájdeme len máloktorú, ktorá je spokojná s kapacitou svojho šatníka. Bohužiaľ niekedy priestory v byte nedovoľujú rozšíriť šatník, poprípade doplniť nové komody, do ktorých by sa umiestnili zvyšné kúsky oblečenia. Ako by si ale žena mala usporiadať šatník, aby sa jej tam zmestilo všetko a mala v tom prehľad? Určite bude treba v prvom rade dokúpiť ďalšie nábytkové vešiaky.

Priestor na vešanie a police

Šatník by mal byť rozdelený na dve časti: na časť, kde budete oblečenie vešať a na časť, kde budete oblečenie ukladať do políc. Každá žena má minimálne jedny letné šaty, ktoré keby zložila, pokrčili by sa a len ťažko by ich dokázala vyžehliť. Určite sa neukracujte o priestor a vešanie. Veď napríklad také bundy, saká a kabáty by ste kde dávali?

Sezónne oblečenie

Po správnosti by si mala žena triediť oblečenie podľa sezóny. Získa prehľad a ušetrí aj čas hľadaním konkrétneho kúsku oblečenia. Pri predstave, že by musela použiť rebrík a vyhádzať všetky police, v ktorých je naukladané všetko oblečenie, sa vám začnú stavať chlpy na celom tele.

Ukladajte si oblečenie podľa aktuálnej sezóny a ostatné oblečenie dajte buď do nadstavcov, alebo do tých najvyšších políc. Každá žena ocení, keď bude mať všetko po ruke. Jednoduchší prístup do skríň získate ale aj kvalitnejším posuvným systémom na vstavané skrine.

Spodné prádlo a ponožky

Aby sa vám spodné prádlo nemixovalo s rôznofarebnými ponožkami, vyhraďte im špeciálne šuflíky. Do jedného si naukladajte ponožky, podkolienky, termo ponožky. Do druhého si dajte podprsenky, lambády, športové podprsenky, poprípade aj plavky.