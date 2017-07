Aj kuchyňa musí mať svoj systém

Práve kuchyňa je miestnosť, o ktorej si mnohí myslia, že sa v nej nedokáže udržať poriadok. Príprava jedla a samotná konzumácia jedla zaberie niekedy viac času, ako si myslíme a dôsledkom toho nechávame špinavý riad napospas osudu a pozornosť mu venujeme až po príchode z práce. Treba však myslieť na to, že hocikedy vás môže prekvapiť nečakaná návšteva, ktorá určite nebude potešená, keď uvidí kuchynské doplnky komplet špinavé.

Poriadok za každých okolností

V prvom rade sa snažte udržiavať poriadok. Uvidíte, že získate nielen viac priestoru, ale nepocítite

ani hanbu, keď vás prekvapí nečakaná návšteva. Kuchyňa musí mať svoj systém, svoje pravidlá, ktoré by mala dodržiavať nielen gazdinka, ale aj všetci členovia rodiny, vrátane detí. Ľahko sa totiž môže stať, že niečo spadne na laminátovú podlahu, vy na to zabudnete a vaša ratolesť sa na tom šmykne.

Organizácia kuchynského riadu

Sem-tam sa určite stane, že nejaký kuchynský riad omylom dáte tam, kam nepatrí a potom, keď ho potrebujete, hľadáte ho po celej kuchyni a aj mimo nej. Organizujte si riad podľa toho, ako vám to vyhovuje. Každá žena má iný systém. Niektoré si rozdeľujú malé a veľké hrnce, iné ich dávajú dohromady do jednej police. Hlavne majte všetko vždy po ruke, aby ste sa zbytočne nezdržiavali pri príprave jedla. Ak napríklad budete chcieť si dať horúci nápoj urýchlene do pohára KeepCup, majte ho medzi ostatnými pohármi. Samozrejme, môžno vám zaberie viac miesta, keď ho nepoužívate pravidelne, ale aspoň vás napadne, že keď je to pohár, zjavne bude medzi pohármi.

Pozor na zvyšky jedla

Pri umývaní riadu dávajte veľký pozor, aby sa zvyšky potravín nedostali do odtoku. Spôsobíte si tak nemalé komplikácie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou neodstránite hneď a budete si musieť privolať pomoc. Zachytávajte zvyšky potravín ešte predtým, ako pôjdu do odtoku a aby vám zaschnuté jedlo na tanieri nenarobilo problémy, oplachujte riad tesne po použití. Jedlo nezaschne a vy nebudete mať žiaden problém umyť riad aj o niekoľko minút/ hodín neskôr. Na čistenie drezu odporúčame namiesto chemikálii používať citrónovú kôru, poprípade ocot. Tieto dve skvelé prísady do kuchyne odstraňujú baktérie a pomáhajú udržiavať drez, ale aj kuchynskú linku vždy čistú.

foto: freepik.com