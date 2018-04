Absolvovali ste už jarnú údržbu auta?

Tohtoročná zima sa opäť ukázala v plnej paráde až na konci, kedy sa príroda mala prebúdzať a pomaly sme mohli očakávať príchod jari. Mrazy na prelome februára a marca prekvapili nielen Slovákov, ale všetkých občanov v strednej Európe. Dlhá zima nedala zabrať len nášmu organizmu, ale aj nášmu autu.

Absolvovali ste už aj vy jarnú údržbu auta? Ak nie, mali by ste to čím skôr napraviť.

Podvozok od soli

Ak ste lyžovali a boli ste v horách, nasoleným cestám ste sa určite nevyhli. Soli sa žiaľ nevyhol ani podvozok vášho auta. Ak si podvozok auta dôkladne nevyčistíte, začne hrdzavieť. Odporúčame vám preto vždy, keď zima a mrazy pominú, ísť do autoumývarky a vyumývať ho nielen zvrchu, ale hlavne zospodu. Je potrebné, aby sa podvozok dôkladne vyčistil a to dokážete jedine v autoumývarke. Nečakajte na to, aby vás automechanik z autoservisu, kde chodievate, upozornil na to, že je potrebné, aby ste si dali vyčistiť podvozok.

Problémy s kolesami

Pri prezúvaní kolies v autoservise vám môže automechanik odhaliť problémy s kolesami. Ak sa vám v poslednej dobe zdalo, že sa kolesá na vašom vozidle nevracajú do priameho smeru jazdy, mali by ste si nechať nastaviť geometriu kolies. Ak túto nepríjemnosť budete podceňovať, môžete havarovať. Vôbec nevadí, že máte SUV, kombi, alebo klasický hatchback, geometriu kolies vám v autoservise určite nastavia. Neriskujte väčšie opotrebovanie pneumatík a väčšiu spotrebu paliva.

Olej, kvapalina

Ak už ste prezuli pneumatiky, skontrolujte si aj olej v motore a kvapalinu v ostrekovačoch. Spravte si aj dôkladnú údržbu v interiéri vášho auta – umyte gumené rohože, povysávajte poťahy na sedačkách a pod. Ak jazdievate len sporadicky, teraz na jar je ten správny čas dostať sa do šoférovania. Vyskúšajte sa prihlásiť do autoškoly na kondičné jazdy v Bratislave. Prospejú vám, pretože práve tam sa naučíte jazdiť najlepšie.