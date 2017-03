5 situácií, kedy vás môže zachrániť krátkodobá pôžička

Ocitli ste sa vo finančnej tiesni a potrebovali by ste konkrétny obnos peňazí na zaplatenie tovarov či preklenutie krátkeho obdobia bez príjmu? V takejto situácii máte dve možnosti. Prvou je čakať na zázrak. Tou rozumnejšou však je, že si pomôžete sami a na krátky čas si požičiate peniaze. Splatenie takejto krátkodobej pôžičky sa vyžaduje v priebehu niekoľkých dní, maximálne niekoľkých mesiacov. Nie je to teda záväzok, ktorý vás bude oberať o spánok tridsať rokov ako napríklad hypotéka.

Pri riadnom splácaní vám takáto krátkodobá pôžička poskytne to, čo si nemôžete dovoliť so svojou momentálnou finančnou hotovosťou a pomôže vám vyriešiť problém, ako sa dostať z nepríjemnej situácie. Možno ste sa tiež už ocitli v niektorej z tých nasledujúcich. Kedy vás teda môže zachrániť krátkodobá pôžička?

1. Strata zamestnania



Strata zamestnania je snáď jednou z najnepríjemnejších udalostí, ktoré vás rýchlo môžu dostať do finančných ťažkostí. Existuje veľa spôsobov, ako prísť o zamestnanie, a teda aj o zdroj príjmu. Pracovali ste na dobu určitú, alebo zamestnávateľ jednoducho zrušil vaše pracovné miesto? A vy živíte rodinu, splácate hypotéku, alebo bývate v podnájme. Čo s tým? Ako zabezpečiť bežné denné výdavky, ktoré sa začali veľmi rýchlo pripomínať?

Aj v situácii, keď ste bez práce, môžete požiadať o pôžičku. Častokrát nepotrebujete ani ručiteľa a peniaze na vykrytie medziobdobia, kým si nájdete novú prácu, získate prakticky okamžite.



2. Nečakané zdravotné komplikácie



Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď vypovedá to najcennejšie – zdravie. Nezávideniahodnú situáciu môže aspoň sčasti pomôcť prekonať krátkodobá pôžička. Pri plnom zdraví si len ťažko vieme predstaviť, aké finančne náročné sú niektoré lieky, dlhodobý pobyt v nemocnici či rôzne špeciálne liečebné procedúry. Predovšetkým, keď vieme, že nie všetky úkony a medikamenty u nás hradia zdravotné poisťovne. Nehovoriac o liečebnom pobyte v zahraničí alebo mimo slovenského štátneho zdravotníctva – na súkromných klinikách a podobne. Výdavky s týmto spojené sa zo dňa na deň razom vyšplhajú na niekoľko tisíc eur a nejedného z nás by prekvapili nepripraveného.

3. Narodenie dieťaťa

Očakávanie nového prírastku do rodiny je vždy radostnou udalosťou. Čo však v prípade, že nemáte finančnú rezervu alebo partnera, ktorý by to počas vašej materskej dovolenky „potiahol“ za vás? Nie je to jednoduchá situácia. Predovšetkým na Slovensku, kde sa minimálna materská dávka pohybuje stále len na úrovni približne 200 € mesačne. Rovnako vysoký je tiež rodičovský príspevok po uplynutí času, kedy mamičky dostávajú materskú dávku. Každý si ľahko zráta, že z tohto “balíka peňazí“ vie celý mesiac kúzliť len málokto.

Krátkodobá pôžička je preto jedným z riešení, ako vykryť aspoň prvotné náklady na výbavu pre dieťatko zahŕňajúce kúpu kočíka, postieľky, prvej zásoby plienok a podobne.

4. Na vzdelanie nielen pre študentov

Najčastejšie ich poznáme ako študentské pôžičky, ale tieto majú väčšinou dlhú dobu splácania. Ak potrebujete peniaze na vzdelanie krátkodobo, nemusíte byť práve vysokoškolský študent. Možno chcete poskytnúť lepšie vzdelanie svojim deťom, alebo ste práve sami dostali možnosť absolvovať zaujímavý kurz, ktorý vám otvorí dvere pre váš ďalší rozvoj. Všetko však stojí peniaze.

Netrápte sa. Ak viete, že peniaze investované do seba takýmto spôsobom sa vám vrátia, oplatí sa požičať si. Môžete si tak prefinancovať nielen poplatky spojené so samotným štúdiom, ale i prípadné cestovné náklady, ktoré sú mnohokrát porovnateľné s cenami samotných kurzov či vzdelávacích pobytov.

5. Peniaze na darček

Väčšina ľudí sa v prípade finančných ťažkostí obráti najskôr na blízkych. Čo však v prípade, že potrebujete istú sumu na darček práve pre nich? Poznáte to – raz Vianoce, svadba v rodine alebo inokedy okrúhle jubileum niekoho blízkeho. Všade sa patrí priniesť darček a niečím milým prekvapiť. Lenže každá milá drobnosť niečo stojí a z výplaty to tento mesiac nevychádza.

Nerobte si starosti a zvoľte najjednoduchšie riešenie svojej situácie. Krátkodobá pôžička vám pomôže spraviť radosť blízkemu bez toho, aby ste museli siahnuť do rodinného rozpočtu.