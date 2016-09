10 dôvodov prečo je Vincentka výnimočná

Existujú stovky dôvodov, prečo je minerálna voda Vincentka, vyvierajúca v Kúpeľoch Luhačovice, jednou z najlepších a najžiadanejších minerálok v Česku a na Slovensku. Vymenujeme aspoň 10 z nich, ktoré svetový ohlas tejto minerálky potvrdzujú, vysvetľujú a odpovedajú na to, prečo si Vincentka všetku svoju slávu a obdiv zaslúži. Informuje o tom Jan Šumšal, riaditeľ spoločnosti Vincentka, a. s.

Vincentka je takmer všeliek

Vincentka je označovaná aj ako „liek našich babičiek“. Jej liečivé i preventívne účinky preverili stáročia. Vincentka svojím obsahom a vyváženosťou minerálnych solí a prvkov umožňuje rozpúšťanie hlienov v dýchacích cestách, žalúdku a črevách. Je odporúčaná na pitné a inhalačné kúry pri ochoreniach dýchacích ciest, hlasiviek, pri chorobách látkovej výmeny, vredovej choroby žalúdka, dvanástorníka a ich pooperačných stavoch, pri vlečúcom sa zdurení pečene, diabetes melitus, chronickej pancreatitíde. Málokto vie, že pomáha regenerovať vnútorné prostredie človeka po veľkých stratách potu (šport, ťažká fyzická práca, horúčkovité ochorenia) a upravuje metabolizmus po alkoholových excesoch. Jeden dúšok Vincentky postačí na uhradenie dennej dávky jódu, môže slúžiť k prevencii zubného kazu u detí (0, 25 l denne) a je vhodná ako prírodný doplnok výživy pre športovcov, deti, tehotné ženy a rekonvalescentov. Celkovým zložením hypotonickej kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy (chronickej nádchy), sinusitídy a chronickej polypóznej nasopharyngitídy. U detí preventívne pôsobí proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy. Aplikácia prípravku je vhodná aj po stavoch nosových operácií. Odporúča sa tiež proti vzniku suchých zápalov nosovej sliznice a na prevenciu jej recidív.

Pomáha celoročne – je dobre mať ju po ruke

Liečivá minerálna voda Vincentka sa osvedčila ako výborný prostriedok hlavne v zimných mesiacoch počas obdobia chrípkových epidémií a ochorení dýchacích ciest, kedy prináša úľavu v podobe zlepšeného dýchania a odstraňuje nepríjemné sprievodné prejavy ochorenia. Neoceniteľným pomocníkom sa však Vincentka stáva aj pre alergikov, ktorým prináša úľavu celoročne a najviac práve v období peľovej sezóny. Predaj Vincentky sa tak už neobmedzuje len na typickú sezónu respiračných ochorení. Vincentka ako 100% prírodný produkt pomáha pacientom počas celého roka eliminovať nepríjemné sprievodné prejavy alergií a pomáha k obnove prirodzeného prostredia nosových slizníc. Vincentka predovšetkým pomáha zlepšovať dýchanie. Oxid uhličitý a soli obsiahnuté vo Vincentke majú schopnosť rozpúšťania hlienov. Vincentka je tak najlepší podporný prostriedok pre uvoľnenie dýchania pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest a alergiách.

Vincentka sa pije, kloktá, inhaluje a kúpe sa v nej

Liečivá voda Vincentka je určená na pitné kúry, kloktanie, inhaláciu a kúpele. Mala by sa podávať dvakrát denne nalačno, v dávke 2,5 – 3,5 dcl. Pitná kúra by mala trvať 15 – 20 dní. Pije sa studená alebo ohriata. Počas nasledujúcej polhodiny po pitnej kúre sa neodporúča konzumácia jedla ani pitia.

Obsahuje neuveriteľné množstvo prvkov

Zo žartu sa hovorí, že Vincentka obsahuje takmer celú Mendelejevovu periodickú tabuľku prvkov. Je to veľmi silno mineralizovaná, jódová uhličitá minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, hydrogénuhličitano-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická. Obsahuje ióny sodíka, draslíka, vápnika, lítia, horčíka, fluóru, chlóru, jódu a železa. Železo je však pred stáčaním do fliaš odstraňované. Celková mineralizácia dosahuje 9854 mg/l. Osmotickým tlakom 634,7 kPa sa blíži osmolarite ľudskej krvi a vnútrobunkových tekutín. Obsahuje biogénne prvky, akými sú lítium, rubídium, cézium, meď, zinok, vanád, chróm, kobalt vo fyziologickom pomernom zastúpení.

Uväznené treťohorné more

Vincentka pramení v centre mesta uprostred kolonády na brehu riečky Šťávnice. Pôvodom je to vlastne zvyšková morská voda z pravekého treťohorného mora, ktorá ostala uväznená medzi vrstvami hornín pod Luhačovicami. Zo zemských hlbín ju obohacuje oxid uhličitý a riedi sa obyčajnou podzemnou vodou. Pri svojej ceste na povrch prechádza rôznymi vrstvami hornín a rozpúšťa stopové prvky, takže nakoniec obsahuje takú širokú škálu prvkov ako máloktoré iné minerálne vody.

Rodina Vincentiek

V Luhačoviciach vyviera spolu až 16 minerálnych prameňov rôzneho minerálneho zloženia a existujú tu celkom tri pramene nazvané Vincentka. Sú to Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zveľaďovanie mena Vincentka sa v súčasnosti delia dve spoločnosti – akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice), ktorá má práva na kúpeľný spôsob využívania Vincentky priamo v Luhačoviciach a akciová spoločnosť Vincentka, ktorá má práva na jej plnenie do fliaš a predaj. Vincentka – minerálna voda pôvodného prameňa, predtým nazývaného ako Hlavný, je k dispozícii v rovnomennej hale vybudovanej v rokoch 1947 – 1948. Podáva sa studená aj ohrievaná, používa sa k pitnej liečbe a inhaláciám v Kúpeľoch Luhačovice. Nová Vincentka – druhý prameň má podobné zloženie ako pôvodný, ale vďaka výdatnosti 30 litrov za minútu je od roku 1991 využívaný ako zdroj pre fľaškovanie a plnený do fliaš. Tento vrt je hlboký 35 metrov a pochádza z roku 1988. Vincentka 2 – tretí z prameňov s výdatnosťou 40 litrov za minútu je situovaný západne od Jurkovičovho domu. Slúži ako rezerva na liečebné účely, ale zatiaľ (od r. 2011) nie je využívaný.

História Vincentky by stála za televízny seriál

Vincentka sa kedysi podávala na cisárskom dvore a vo viedenských kaviarňach. Bola zdrojom obživy tunajších vodárov, ktorí ju vozili na rôzne miesta do Rakúska a Uhorska. Prameň bol upravený okolo roku 1680, vtedy sa mu hovorilo Hlavný prameň. V roku 1789 bol nad prameňom vybudovaný murovaný pavilón, ktorý mal podobu kaplnky uzavretej mrežou. Na prednej stene bol nápis: “Chorému k úteche, zdravému k potešeniu.” Roku 1792 dostal svoj terajší názov Vincentka. Pri výstavbe novej kolonády bola v rokoch 1947 – 1948 postavená súčasná hala Vincentka. Prameň je zvedený k pôsobivo upravenej fontáne a k výdajnému pultu, kde je možné ho ohrievať. Po druhej svetovej vojne vznikla nová plnička za kolonádou a v roku 1976 bola zmodernizovaná. V roku bola 1993 plnička sprivatizovaná, ale po troch rokoch činnosť ukončila a prevádzky boli uzavreté. Súčasný vlastník – akciová spoločnosť Vincentka plniareň znova postavila na nohy a vrátila minerálke výsadné postavenie, aké jej právom patrí.

Odkiaľ sa vzalo meno Vincentka

Meno Vincentka pochádza od grófa Vincenca (z rodu Serényiovcov), ktorý dal v Luhačoviciach koncom 18. storočia postaviť prvé liečebné a ubytovacie zariadenia. Názov Vincentka sa objavil v roku 1792. História predaja Vincentky vo fľašiach má takmer 200 rokov a siaha do roku 1820. História kúpeľníctva v Luhačoviciach však siaha až do roku 1590. Vodu pili až na cisárskom dvore vo Viedni a rovnako tak v moravských vínnych pivničkách, pretože vychladená Vincentka v teplých dňoch chutí s kvalitným suchým bielym vínom, neutralizuje žalúdočnú kyselinu a minimalizuje opicu.

Svetová znalosť Vincentky

Akciová spoločnosť Vincentka predáva ročne viac ako 4 milióny 0,7 l fľašových balení Vincentky. Hlavným odbytiskom je domáci trh, ale v súčasnosti sa Vincentka vyváža aj do ďalších 6 krajín – na Slovensko, do Číny, Ruska, na Ukrajinu, do Estónska a v menšom množstve do Maďarska. V minulosti sa vyvážala aj do tak exotických krajín, ako je Kazachstan alebo Cyprus. Za čias monarchie sa vyvážala aj do Rakúska, kde ju podávali v lekárňach a na cisárskom dvore. Okrem vyvážanej fľašovanej Vincentky ju popíjajú cudzinci z rôznych krajín (Rakúska, Izraelu, …), ktorí sa liečia v Kúpeľoch Luhačovice, čerstvú priamo z prameňa. Vincentka je populárna až v Číne. Tamojší dopravní policajti ju v práci inhalujú cez rozprašovače, lebo im pomáha (vykašliavaním hlienov) odstraňovať smogové častice z priedušiek.

Vincentka nie je sama, polovicu tržieb tvoria výrobky

Vincentka sa už nedodáva len ako voda vo fľašiach. Na princípe aplikácie Vincentky pomocou rozprašovača bol vyvinutý Vincentka nosový sprej (aj jeho verzia pre deti do 3 rokov). Predáva sa aj ako koncentrát na výplach dutín – Nasalis. Takmer polovicu tržieb Vincentky, a. s. tvoria výrobky na báze tejto minerálnej vody. V lekárňach a vybraných obchodoch je možné kúpiť: pastilky, ktoré sú vhodné pri regenerácii hlasiviek a tiež na osvieženie a zvlhčenie sliznice dutiny ústnej, zubnú pastu využívajúcu veľké množstvo prírodného flóru a jódu, ktorá súčasne čistí a ošetruje, sirup s obsahom rastlinných extraktov zo skorocelu a materinej dúšky alebo koncentrát na prípravu minerálnych kúpeľov, na podporu starostlivosti o pokožku a na zvlhčovanie vzduchu.